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Fenerbahçe'de Slovacko mesaisi! Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına akiam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş özel program dahilinde çalıştı. Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 22:07
Fenerbahçe'de Slovacko mesaisi! Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko maçı hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz'in tedavisi devam etti.

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