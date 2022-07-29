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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Gustavo Henrique resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi Flamengo takımından 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Gustavo Henrique resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transfer haberi... Sarı lacivertliler Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüp transferi 'Ailemize Hoşgeldin' mesajıyla paylaştı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."

"GUSTAVO ÇOK İSTEKLİ GELDİ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Gustavo Henrique transferinin ardından yaptığı açıklamada Brezilya ekolü devam ediyor. Gustavo Henrique, hocamız Jesus'un eski öğrencisi. Hocamız bize bir stoper listesi vermişti ve Gustavo Henrique bu listede vardı. Şu anda hazır bir oyuncu. Ayrıca çok istekli bir şekilde geldi. Eski hocasıyla kavuşuyor." ifadelerine yer verdi.

"KÜÇĞKLÜĞÜMDEN BERİ FENERBAHÇE'DE OYNAMAK HAYALİMDİ"

Gustavo Henrique ise yaptığı açıklamada "Fenerbahçe, Brezilya'da çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi. Benim için bir rüya gerçekleşti." dedi.

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