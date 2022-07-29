Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan flaş itiraf! "Everton'dan teklif aldım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına verdiği röportajda sarı-lacivertlileri tercih etme nedenini açıkladı.

Canal 11'in sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan da teklif aldığını açıkladı.

Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu."