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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan flaş itiraf! "Everton'dan teklif aldım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan da teklif aldığını ancak şampiyonluk yaşamak için sarı-lacivertlileri tercih ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan flaş itiraf! "Everton'dan teklif aldım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına verdiği röportajda sarı-lacivertlileri tercih etme nedenini açıkladı.

Canal 11'in sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan da teklif aldığını açıkladı.

Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu."

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