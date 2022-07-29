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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolcularını bu sözlerle teselli etti!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dinamo Kiev eşleşmesinin üzüntüsü yaşanıyor. Kadıköy'de oynanan mücadelenin uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olarak elenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularına sahip çıktı. Portekizli çalıştırıcı, öğrencilerini tek tek teselli etti: Bugün kaybettik ama bir takım kazandık... Gelecek başarı dolu olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolcularını bu sözlerle teselli etti!

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Dinamo Kiev'e İstanbul'da uzatmalarda 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de Jorge Jesus takımına sahip çıktı. Mücadelenin ardından futbolcularını saha içinde tek tek teselli eden Portekizli teknik adam, soyunma odasında da moral verdi. Tecrübeli hocanın, herkesten kafalarını kaldırmalarını isteyerek, "Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. 1.5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil. Bugün elemeden elendik ama gelecek başarı dolu olacak" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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