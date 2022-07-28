Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor eksikliği, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki Dinamo Kiev maçında iyice belirginlik kazandı. Üst üste girilen pozisyonlarda son vuruşta yetersiz kalan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne veda sonrası transferde düğmeye bastı. Bu sezon Süper Lig şampiyonluğunu ana hedef olarak belirleyen yönetim, nokta atışı bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Listedeki isimlerle girişimlerini sürdüren Kanarya'da Rus futbolcu Artem Dzyuba iddiaları sonrası kulüpten resmi açıklama geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 22:27
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Son olarak Luan Peres'in transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yeniden hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, gözünü 3 mevkiye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

1 stoper takviyesi daha yapmayı planlayan Kanarya'da golcü ve sol bek transferleri de büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Özellikle santrfor mevkisinde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçeli kurmaylar, nokta atışı bir golcüyü kadroya katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Listesine son şeklini veren sarı-lacivertliler, hedefteki isimlerle yoğun bir temas halinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de santrfor eksikliği ayyuka çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Oyun olarak rakibine zor anlar yaşatan Kanarya, son vuruşlarda yetersiz kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Süper Lig'de şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, önceliği golcü transferine verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Rus golcü Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Sarı-lacivertli takımla adı geçen deneyimli hücum oyuncusu için kulüpten resmi açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

"DZYUBA LİSTEMİZDE DEĞİL"
Fenerbahçe Yönetici Selahattin Baki, Rus basınına konuştu ve kulübün Dzyuba'yı transfer etmek için devreye girebileceği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Baki, "Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Artem Dzyuba'nın transferine yönelebileceğimiz haberleri gerçeği yansıtmıyor. Dzyuba, kısa listemizde bile değil" ifadelerini kullandı.

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