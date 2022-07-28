TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba açıklaması! "Dinamo Kiev'e elendikten sonra..."

Son olarak Luan Peres'in transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yeniden hız kazandı.
Son olarak Luan Peres'in transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yeniden hız kazandı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, gözünü 3 mevkiye çevirdi.
1 stoper takviyesi daha yapmayı planlayan Kanarya'da golcü ve sol bek transferleri de büyük önem taşıyor.
Özellikle santrfor mevkisinde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçeli kurmaylar, nokta atışı bir golcüyü kadroya katmak istiyor.
Listesine son şeklini veren sarı-lacivertliler, hedefteki isimlerle yoğun bir temas halinde.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de santrfor eksikliği ayyuka çıktı.
Oyun olarak rakibine zor anlar yaşatan Kanarya, son vuruşlarda yetersiz kaldı.
Süper Lig'de şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, önceliği golcü transferine verdi.
Rus golcü Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında olduğu iddia edilmişti.
Sarı-lacivertli takımla adı geçen deneyimli hücum oyuncusu için kulüpten resmi açıklama geldi.
"DZYUBA LİSTEMİZDE DEĞİL"
Fenerbahçe Yönetici Selahattin Baki, Rus basınına konuştu ve kulübün Dzyuba'yı transfer etmek için devreye girebileceği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Baki, "Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Artem Dzyuba'nın transferine yönelebileceğimiz haberleri gerçeği yansıtmıyor. Dzyuba, kısa listemizde bile değil" ifadelerini kullandı.
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.
1.96 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rus futbolcu, ülkesinin milli takımında 55 maçta görev aldı ve 30 gollük katkı verdi.