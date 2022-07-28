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Tecrübe eksikliği

Jorge Jesus, “Takım buradan başı dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği, elenmemizde etkili oldu. 11’e 11’ken, 11’e 10’ken çok iyi mücadele ettik. Oyuncularım inandı ve savaştı” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Tecrübe eksikliği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kaybedilen turu tecrübe eksikliğine bağladı. Jesus, "Her maçın olduğu gibi, bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar biz iyi oynadık. 7 şutumuz vardı, rakibin hiç şutu yoktu. 11'e 11'ken herkes Fenerbahçe'nin turu atlayacağına inanıyordu. İsmail'in gördüğü kırmızı kart maçı değiştirdi. Sadece kırmızı kart, takımın organizasyon anlamında dengesini bozdu. O anda rakip gol attı. Valencia'nın penaltısı kaçtı. Takımımız cesaretini korudu" dedi.

İNANDIK VE SAVAŞTIK
"Mağlup olunca mutlu olmazsınız. Takım buradan başı dik ayrılmalı. Gerçekten çok koştular. Tecrübe eksikliği, elenmemizde etkili oldu" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Transferler tabii ki benim onayımla yapılıyor. Bu maçın hikayesini bununla konuşmak doğru olmaz. Taraftarlarımız, takımlarından gurur duymuşlardır. 11'e 11'ken, 11'e 10'ken çok iyi mücadele ettik. Oyuncularım inandı ve savaştı..." Jesus ayrıca verdikleri destek nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara da teşekkür etti.

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