Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'a geliyor!

SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı. Peres'in bu akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği, sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:39 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:54
SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'a geliyor!

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni stoperini buldu.

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre; Peres'in bu akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği, sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği öğrenildi.

SOL BEKTE DE GÖREV YAPIYOR

Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

GUSTAVO HENRIQUE İLE BİRLİKTE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

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