Jesus tek rötuş yaptı

Deneyimli teknik adam, Polonya'daki karşılaşmada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı monte etti. Diğer isimleri aynen sahaya sürdü. Lincoln, Serdar Dursun, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Emre Mor yedek soyundu.
UKRAYNA BAYRAĞI TAŞIDILAR
Ülkeleri savaşta olan Dinamo Kiev'li futbolcular, sahaya sırtlarında Ukrayna bayrağı ile geldi. Teknik direktör Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. İlk maçtaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, aynı 11'i sahaya sürdü. Seremoniye Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla çıktı.