Haberler Fenerbahçe Jesus tek rötuş yaptı

Jesus tek rötuş yaptı

Jorge Jesus, ilk maça göre onbirde tek değişiklik yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 07:33
Jesus tek rötuş yaptı

Deneyimli teknik adam, Polonya'daki karşılaşmada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı monte etti. Diğer isimleri aynen sahaya sürdü. Lincoln, Serdar Dursun, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Emre Mor yedek soyundu.


UKRAYNA BAYRAĞI TAŞIDILAR
Ülkeleri savaşta olan Dinamo Kiev'li futbolcular, sahaya sırtlarında Ukrayna bayrağı ile geldi. Teknik direktör Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. İlk maçtaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, aynı 11'i sahaya sürdü. Seremoniye Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla çıktı.

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