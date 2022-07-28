Gustavo için teşekkür

F.Bahçe, Luiz Gustavo'nun Al Nassr'a transfer olduğunu açıklarken oyuncuya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Luiz Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
F.Bahçe, Luiz Gustavo'nun Al Nassr'a transfer olduğunu açıklarken oyuncuya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Luiz Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.