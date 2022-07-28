Fenerbahçe'den harakiri

ON KİŞİ KALDI!

İkinci yarıya şanssız başladık. Önce İsmail Yüksek ikinci sarı kartla atıldı. On kişi kalan Kanarya 57'de kalesinde golü gördü. Buyalskiy Kiev'i öne geçirdi: 0-1. Bir kişi eksik oynamasına rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler 70'de penaltı kazandı. Valencia'nın atışını kaleci çeldi. 88'de Szalai'nin golü maçı uzatmalara götürdü: 1-1. Eksik olan Kanarya, 114'te Karavaev'in golüyle yıkıldı: 1-2. Şampiyonlar Ligi defterini erken kapattı.

İRFAN'IN FRİKİĞİ DİREĞE TAKILDI

İrfan Can Kahveci'nin ilk yarıdaki bir frikik atışında top direkten geri geldi. Valencia'nın düşürülmesiyle ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen yıldız oyuncu, sol ayağıyla falsolu vurdu. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak yan direğe çarpıp, oyun alanına döndü... İrfan etkili olamayınca devrede yerini Emre Mor'a bıraktı.

ENNER VALENCİA PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'de dün şanssızlıklar gecesiydi... Net pozisyonları harcayan, bir topu direkten dönen Kanarya bir de penaltı atışından yararlanamadı. 68'de Valencia ceza sahasında indirildi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ekvadorlu kötü bir vuruş yapınca, Buschan topu çeldi. Valencia gözyaşları arasında oyundan çıktı.

ATTILA SZALAI YETMEDİ

Kadıköy'de gecenin 'kritik' adamlarından birisi Attila Szalai idi... Kim Min Jae'nin Napoli'ye gitmesi, Serdar'ın da sakatlanmasıyla savunmada liderlik Macar stopere kaldı. Bu görevini en iyi şekilde yapan Szalai, hücuma da el attı, arkadaşlarının yapamadığını yaptı. 88'de sahneye çıkarak topu kafayla ağlara yollayıp, maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü en kritik maçta attı. Ancak Szalai'nin golü ve çabası tur için yeterli olmadı.



İSMAİL YÜKSEK KIZARDI

Jorge Jesus'un gözdesi İsmail Yüksek kırmızı kart gördü. Genç oyuncu onbirde başladığı maçın 29. dakikasında rakibine sert bir faul yapınca sarı kart aldı. 53'te arkadan rakibine kayarak giren İsmail, topa müdahale edemeyince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncuya tribünler 'İsmail... İsmail' diye tezahürat yaparak moral verdi. Jesus, kısa süre sonra King'i çıkarıp Crespo'yu sahaya attı.



TERTEMİZ 'GOLÜ' İPTAL ETTİ

Fenerbahçe'nin 10. dakikada Joshua King ile attığı gol iptal edildi. Pozisyonda Enner Valencia, İliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kalıp pasını ceza sahasındaki Joshua King'e çıkardı. Norveçli oyuncu da topu arka direkte ağlarla buluşturdu. Ancak önce oyunu devam ettiren İtalyan hakem Massimiliano Irrati kulaklığını dinledikten sonra Valencia'nın 'faul' yaptığına karar verdi. VAR olmadığı için pozisyon tekrar izlenmedi. Fenerbahçeli oyuncuların itirazı ise sonuç vermedi.