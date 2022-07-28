Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Bu sezon ana hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu belirten deneyimli hoca, sarı-lacivertli taraftarlara övgü dolu sözler kullandı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Jorge Jesus, 2 stoper takviyesi daha istediğini ifade etti.
Öte yandan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mehdi Taremi konusunda konuştu.
İşte o sözler...
Jorge Jesus: Dünyanın her yerinden teklifler aldım. Eğer bana Avrupa'nın ilk 5 major liginden teklif alıp almadığımı soracak olursanız Everton'dan teklif aldım. Ancak kabul etmedim.
Şampiyonluk istiyorum ve Fenerbahçe'de hedefimiz lig şampiyonluğu. Çok tutkulu bir taraftara sahibiz.
Dinamo Kiev maçının ardından takımlarını alkışladılar ve gurur duyduklarını bize hissettirdiler.
TAREMI SÖZLERİ!
Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'de Mehdi Taremi iddiaları gündeme gelmişti.
Jorge Jesus söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Mehdi Taremi'nin özelliklerini seviyorum ama o pozisyon için şu anda dört oyuncum var." ifadelerini kullandı.
"2 STOPER İSTİYORUM"
Savunma hattına takviye istediğini belirten Jesus, "En iyi stoperi kaybetmemize rağmen Dinamo Kiev maçında bazı iyi işaretler aldım. İki tane daha stoper istiyorum." dedi.
"BİR KALECİ KİRALAMAMIZ GEREKİYOR"
Kaleci transferi hakkında bilgi veren Jorge Jesus, "Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz." ifadelerini kullandı.
"GUSTAVO HENRIQUE HENÜZ NET DEĞİL!"
Transferde son durum hakkında bilgi veren Jorge Jesus, "Luan Peres transferi tamamlandı, Gustavo Henrique ise hala karara bağlanmadı." dedi.
"CARVALHO ZORDU ARAO'YU ALDIK"
Öte yandan orta saha transferi hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "William Carvalho seçeneklerimden biriydi. Başkana iki isim söyledim. William Carvalho ve Arao.
William Carvalho zor bir transferdi. Willian Arao'yu aldık. Onunla mutluyuz." dedi.
Oyuncularıyla kuracağı iletişimin önemine değinen deneyimli hoca, "Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti.
Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim.
Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor." sözlerini sarf etti.