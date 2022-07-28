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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Çok tutkulu bir taraftara sahip olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, transferle ilgili flaş ifadeler kullandı. Gündemdeki isimlerden Mehdi Taremi hakkında konuşan Jesus, transferini istediği mevkileri duyurdu. İşte Jorge Jesus'un gündem yaratan o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 23:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Bu sezon ana hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu belirten deneyimli hoca, sarı-lacivertli taraftarlara övgü dolu sözler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Jorge Jesus, 2 stoper takviyesi daha istediğini ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Öte yandan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mehdi Taremi konusunda konuştu.

İşte o sözler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Jorge Jesus: Dünyanın her yerinden teklifler aldım. Eğer bana Avrupa'nın ilk 5 major liginden teklif alıp almadığımı soracak olursanız Everton'dan teklif aldım. Ancak kabul etmedim.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Şampiyonluk istiyorum ve Fenerbahçe'de hedefimiz lig şampiyonluğu. Çok tutkulu bir taraftara sahibiz.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Dinamo Kiev maçının ardından takımlarını alkışladılar ve gurur duyduklarını bize hissettirdiler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

TAREMI SÖZLERİ!
Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'de Mehdi Taremi iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Jorge Jesus söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Mehdi Taremi'nin özelliklerini seviyorum ama o pozisyon için şu anda dört oyuncum var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

"2 STOPER İSTİYORUM"
Savunma hattına takviye istediğini belirten Jesus, "En iyi stoperi kaybetmemize rağmen Dinamo Kiev maçında bazı iyi işaretler aldım. İki tane daha stoper istiyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

"BİR KALECİ KİRALAMAMIZ GEREKİYOR"
Kaleci transferi hakkında bilgi veren Jorge Jesus, "Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

"GUSTAVO HENRIQUE HENÜZ NET DEĞİL!"
Transferde son durum hakkında bilgi veren Jorge Jesus, "Luan Peres transferi tamamlandı, Gustavo Henrique ise hala karara bağlanmadı." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

"CARVALHO ZORDU ARAO'YU ALDIK"
Öte yandan orta saha transferi hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "William Carvalho seçeneklerimden biriydi. Başkana iki isim söyledim. William Carvalho ve Arao.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

William Carvalho zor bir transferdi. Willian Arao'yu aldık. Onunla mutluyuz." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir bir açıkladı! İşte transferini istediği mevkiler

Oyuncularıyla kuracağı iletişimin önemine değinen deneyimli hoca, "Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti.

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