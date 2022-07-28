Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir sistem ve kadro yapılanmasına gidiliyor. Savunma hattında Kim Min-Jae ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique ve Luan Peres takviyelerini yaptı. Stoper mevkisinde arayışlarını sürdüren Kanarya'nın Macar stoperi Attila Szalai de Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. Takımdaki geleceği merak konusu olan genç savunmacının transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. İşte o sözler ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:16
FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Yaz transfer sezonunu hareketli geçiren Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Son olarak Kim Min-Jae, İtalyan devi Napoli'nin yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Sarı-lacivertliler, 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleştiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Kanarya'da savunmanın önemli ismi Attila Szalai de transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Genç stoper, Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda öne çıkan performansıyla Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Takımdaki son durumu merak konusu olan Attila Szalai'nin Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olacağı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Wolfsburg'un Hırvat Teknik Direktörü Nico Kovac, Macar savunmacıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Kovac basın toplantısında kendisine sorulan, "Attila Szalai'ye ilgi var mıydı?" sorusunu cevapladı. Kovac, "Öyleydi, doğru" dedi ve gazeteciye Szalai'nin nerede büyüdüğünü bilip bilmediğini sordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Gazeteci, "Tabii ki Macaristan'da" yanıtını verirken deneyimli teknik adam ise "Hayır, Rapid'de oynadı ve yetişti. Ayrıca Almanca da konuşabiliyor" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

WOLFSBURG'A TRANSFER OLACAK MI?
Kovac'ın bu açıklamasından sonra gazeteci, "Peki Wolfsburg'a geliyor mu?" sorusunu yöneltince, Bundesliga ekibinin teknik patronu, "Pek sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Başarılı oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Fenerbahçe kariyerinde 67 maçta sahaya çıkan Attila Szalai, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Macar futbolcu, ülkesinin milli takımında 27 karşılaşmada görev aldı.

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