FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai için resmi transfer açıklaması!

Yaz transfer sezonunu hareketli geçiren Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.
Yaz transfer sezonunu hareketli geçiren Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Kim Min-Jae, İtalyan devi Napoli'nin yolunu tutmuştu.
Sarı-lacivertliler, 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleştiğini açıkladı.
Yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Kanarya'da savunmanın önemli ismi Attila Szalai de transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Genç stoper, Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda öne çıkan performansıyla Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunuyor.
Takımdaki son durumu merak konusu olan Attila Szalai'nin Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olacağı iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Wolfsburg'un Hırvat Teknik Direktörü Nico Kovac, Macar savunmacıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
Kovac basın toplantısında kendisine sorulan, "Attila Szalai'ye ilgi var mıydı?" sorusunu cevapladı. Kovac, "Öyleydi, doğru" dedi ve gazeteciye Szalai'nin nerede büyüdüğünü bilip bilmediğini sordu.
Gazeteci, "Tabii ki Macaristan'da" yanıtını verirken deneyimli teknik adam ise "Hayır, Rapid'de oynadı ve yetişti. Ayrıca Almanca da konuşabiliyor" açıklamasını yaptı.
WOLFSBURG'A TRANSFER OLACAK MI?
Kovac'ın bu açıklamasından sonra gazeteci, "Peki Wolfsburg'a geliyor mu?" sorusunu yöneltince, Bundesliga ekibinin teknik patronu, "Pek sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.
Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başarılı oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar sürüyor.
Fenerbahçe kariyerinde 67 maçta sahaya çıkan Attila Szalai, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Macar futbolcu, ülkesinin milli takımında 27 karşılaşmada görev aldı.