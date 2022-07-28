Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e rövanşta uzatmalarda 2-1 yenilerek Devler Ligi'nden elendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Bir bakışta 90 dakika

2' İsmail'in şutunda, oluşan karambolde altıpasın sağında top, Rossi'nin önünde kaldı. Rossi'nin vuruşunda, top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.


20' Fenerbahçe, gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


22' King'in vuruşunda, kaleye paralel giden top Valencia'nın önünde kaldı. Onun vuruşunda defansa çarpan top, King'in önüne düştü. O da kaleciyi geçemedi.


31' Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Tsygankov, ceza sahasına girdi. Altay ile karşı karşıya vuruşunda, genç eldiven ayaklarıyla topu kornere gönderdi.


48' Fenerbahçe, ikinci yarıya da çok etkili başladı. King'in pasında Rossi müsait pozisyonda topu istediği gibi kontrol edemedi. Seken topu önünde bulan King'in vuruşu yan ağlarda kaldı ve mutlak gol kaçtı.


57' İsmail'in kırmızı görmesinden sonra 10 kişi kalan F.Bahçe karşısında D.Kiev öne geçti. Soldan gelişen atakta, Kedziora içeri çevirdi. Buyalsky altı pasta tamamladı.


70' Valencia, Popov'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kaldı. Hakem, beyaz noktayı gösterdi. Valencia'nın penaltısını kaleci ayaklarıyla çelmeyi başardı.


88' Fenerbahçe eşitliği sağladı. Lincoln'un sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte sert bir kafa vuruşu yapan Szalai, topu ağlara göndermeyi başardı.


114' Uzatmalarda iki topu direkten dönen D.Kiev'de, soldan Vivcharenko'nun ortasını arka direkte Karavaev tamamladı. F.Bahçe'nin eski futbolcusu turu getirdi.

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