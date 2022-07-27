Henrique geldi

Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında ilk ismi İstanbul'a getirdi. Kim-Min Jae'yi Napoli'ye gönderen Kanarya bu bölgeye 2 transfer yapmayı planlıyordu, ilkini gerçekleştirdi. Bir süredir görüşülen Flamengo'nun savunma oyuncusu Gustavo Henrique ile her konuda anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki stoperi dün resmen açıklayan Kanarya, oyuncuyu da İstanbul'a getirdi. Brezilyalı futbolcu bugün sağlık kontrollerine girecek. Ardından da kendini Fenerbahçeli yapacak olan resmi imzaları atacak. Henrique yoğun fikstürde daha çok rotasyon için düşünülüyor. Kanarya bir savunma oyuncusunu daha renklerine bağlayacak. İstanbul'a gelen Henrique kariyerini Fenerbahçe'de sürdüreceği için mutlu olduğunu ifade etti.