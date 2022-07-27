Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.
İlk maçtan 0-0 beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, rövanşta taraftarının büyük desteğiyle mücadele verdi.
Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla çıktığı Dinamo Kiev karşılaşmasında istediğini alamadı.
Yeni transferler Joshua King ve Willian Arao'nun ilk 11'de başladığı müsabakaya iyi bir başlangıç yapılsa da Ukrayna ekibinin duvarı aşılamadı.
Oyuna dengeyi getirmeyi başaran Dinamo Kiev, 54. dakikada İsmail Yüksek'in 10 kişi kalmasıyla daha rahat top çevirmeye başladı.
Konuk ekip 57. dakikada Buyalskiy'nin attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti.
68. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın vuruşu golle sonuçlanmadı.
Karşılaşmanın son anlarına girilirken Attila Szalai 88. dakikada skora dengeyi getirdi.
Normal süresi 1-1 biten müsabakanın uzatmalarında kalesindeki gole engel olamayan Kanarya sahadan 2-1 mağlup ayrılarak elendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek.
EMRE MOR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI!
Kanarya'da, yeni transferlerden Emre Mor, resmi bir maçta ilk kez Fenerbahçe forması giydi.
22 DAKİKA OYUNDA KALABİLDİ!
Genç futbolcu, ilk defa resmi bir maçta giydiği sarı-lacivertli forma ile 22 dakika oyunda kalabildi.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Emre Mor'u 77. dakikada kenarı aldı.
Sahada beklenen performansı gösteremeyen Emre Mor yerini Bruma'ya bıraktı.