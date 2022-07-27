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Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşındaki Dinamo Kiev karşılaşmasında çıkan Emre Mor beklenen performansı sergileyemedi. İkinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu şoku yaşadı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili beklenmedik bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:16
Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

İlk maçtan 0-0 beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, rövanşta taraftarının büyük desteğiyle mücadele verdi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla çıktığı Dinamo Kiev karşılaşmasında istediğini alamadı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Yeni transferler Joshua King ve Willian Arao'nun ilk 11'de başladığı müsabakaya iyi bir başlangıç yapılsa da Ukrayna ekibinin duvarı aşılamadı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Oyuna dengeyi getirmeyi başaran Dinamo Kiev, 54. dakikada İsmail Yüksek'in 10 kişi kalmasıyla daha rahat top çevirmeye başladı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Konuk ekip 57. dakikada Buyalskiy'nin attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

68. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın vuruşu golle sonuçlanmadı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Attila Szalai 88. dakikada skora dengeyi getirdi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Normal süresi 1-1 biten müsabakanın uzatmalarında kalesindeki gole engel olamayan Kanarya sahadan 2-1 mağlup ayrılarak elendi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Bu sonuçla Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

EMRE MOR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI!
Kanarya'da, yeni transferlerden Emre Mor, resmi bir maçta ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

22 DAKİKA OYUNDA KALABİLDİ!
Genç futbolcu, ilk defa resmi bir maçta giydiği sarı-lacivertli forma ile 22 dakika oyunda kalabildi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Emre Mor'u 77. dakikada kenarı aldı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Jorge Jesus şoku!

Sahada beklenen performansı gösteremeyen Emre Mor yerini Bruma'ya bıraktı.

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