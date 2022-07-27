Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Son dakika spor haberi: Yaz transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe durmuyor. Sarı-lacivertliler, stoper, santrfor ve sol bek transferi için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique'yi imza için İstanbul'a getiren Kanarya, operasyona son sürat devam ediyor. 3 mevkiye takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin listesindeki 7 oyuncu ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi yol kat eden Fenerbahçe, yeni takviyeler için teknik direktör Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli kurmaylar stoper, forvet ve sol bek mevkileri için 7 futbolcu üzerinde duruyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Fenerbahçe stoper hattı için Brezilyalı Nino, Leo Ortiz ve Portekizli Semedo üzerinde duruyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Nino ve Semedo üzerinde daha fazla yoğunlaşıldığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Semedo için geçtiğimiz haftalarda da temas sağlanmıştı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Forvet hattı için ise Boupendza ve Plea için ciddi bir uğraş söz konusu.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Plea'dan her an müjdeli haberin gelebileceği kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Sarı-lacivertli kurmayların, Alman kulübü Mönchengladbach ile 4.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat edildiğne dair bilgiler geliyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

SON ADAY PERES...
Jorge Jesus'un takviye yapılmasını istediği bir diğer bölge ise sol bek.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Uzun süredir Brezilyalı Welington için ciddi uğraş veren yönetim ilk tercihi bu futbolcu olmasına karşın Marsilya'nın Brezilyalısı Luan Peres'i de listesine almış durumda.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni sezon başlayana kadar tüm transferlerini tamamlanmasını yönetimden istediği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

NINO'NUN KLASI TARTIŞILMAZ
25 yaşında ve 1.88 boyunda olan Nino'nun piyase değeri 6.5 milyon Euro.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Nino, 6 kez Brezilya U23, 6 kez de Brezilya Olimpiyat takımında forma giydi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

SEMEDO DA ÖNCELİKLER ARASINDA!
Portekizli Ruben Semedo da Fenerbahçe'nin öncelik verdiği isimler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saldır Fener! İşte Jesus'un D. Kiev maçı 11'i
Napoli Kim'i bitirdi! İşte transferin detayları
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Sigaraya zam geldi mi?
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:59
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:58
Tatsız prova Tatsız prova 00:55
Kupa heyecanı Turkuvaz Medya'da Kupa heyecanı Turkuvaz Medya'da 00:53
Daha Eski
Fener hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday Fener hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday 00:27
Kadınlarda ilk finalist İngiltere Kadınlarda ilk finalist İngiltere 00:11
Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! 00:11
Kadınlarda ilk finalist İngiltere Kadınlarda ilk finalist İngiltere 00:10
Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! 00:08
G.Saray için flaş Ali Akman açıklaması! G.Saray için flaş Ali Akman açıklaması! 23:46