Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi yol kat eden Fenerbahçe, yeni takviyeler için teknik direktör Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor.
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi yol kat eden Fenerbahçe, yeni takviyeler için teknik direktör Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli kurmaylar stoper, forvet ve sol bek mevkileri için 7 futbolcu üzerinde duruyor.
Fenerbahçe stoper hattı için Brezilyalı Nino, Leo Ortiz ve Portekizli Semedo üzerinde duruyor.
Nino ve Semedo üzerinde daha fazla yoğunlaşıldığı ifade ediliyor.
Semedo için geçtiğimiz haftalarda da temas sağlanmıştı.
Forvet hattı için ise Boupendza ve Plea için ciddi bir uğraş söz konusu.
Plea'dan her an müjdeli haberin gelebileceği kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor.
Sarı-lacivertli kurmayların, Alman kulübü Mönchengladbach ile 4.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı ifade ediliyor.
Oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat edildiğne dair bilgiler geliyor.
SON ADAY PERES...
Jorge Jesus'un takviye yapılmasını istediği bir diğer bölge ise sol bek.
Uzun süredir Brezilyalı Welington için ciddi uğraş veren yönetim ilk tercihi bu futbolcu olmasına karşın Marsilya'nın Brezilyalısı Luan Peres'i de listesine almış durumda.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni sezon başlayana kadar tüm transferlerini tamamlanmasını yönetimden istediği de gelen haberler arasında.
NINO'NUN KLASI TARTIŞILMAZ
25 yaşında ve 1.88 boyunda olan Nino'nun piyase değeri 6.5 milyon Euro.
Nino, 6 kez Brezilya U23, 6 kez de Brezilya Olimpiyat takımında forma giydi.
SEMEDO DA ÖNCELİKLER ARASINDA!
Portekizli Ruben Semedo da Fenerbahçe'nin öncelik verdiği isimler arasında yer alıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, kendi yönetiminde 26 yaşındaki savunmacıdan iyi bir verim alacağını düşünüyor.