FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Giresunspor'a transfer olması beklenen Muhammed Gümüşkaya herkesi ters köşeye yatırdı.
Giresunspor'a transfer olması beklenen Muhammed Gümüşkaya herkesi ters köşeye yatırdı.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor'a değil Göztepe'ye transfer oluyor.
Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'nın kiralanması konusunda bir süredir Fenerbahçe ile temas halindeydi.
Karadeniz temsilcisinin başkanı tarafından da doğrulanan görüşmeler neticesinde Muhammed Gümüşkaya'nın tekrar Giresunspor'a gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
YENİ ROTASI İZMİR
Ancak Muhammed Gümüşkaya'nın Giresunspor'a transferi son dakikada yatacak gibi görünüyor.
Sabah'ın haberine göre Göztepe, oyuncuyu kiralamak üzere.
Rasmus Ankersen'in Göztepe'yi satın almasının ardından ciddi bir yapılanmaya giren Göztepe, transferde sona geldi.
HAZIRLIK MAÇLARINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Genç yıldız Fenerbahçe'nin yeni sezon kampındaki hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekenmişti.
Muhammed, Dinamo Kiev maçında kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı.
BELÇİKA'DAN TALİP ÇIKMIŞTI
Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya'ya Belçika'dan da talip çıkmıştı.
KVC Westerlo, Muhammed Gümüşkaya için harekete geçmişti.
Belçika temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başlamıştı.
GİRESUNSPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Muhammed Gümüşkaya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhammed Gümüşkaya'nın durumuyla ilgili ise henüz bir netlik yok.
Fenerbahçe tarafının ne karar vereceği belli değil. Bu oyuncularla ilgili önümüzdeki hafta takımlarının kararlarını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.