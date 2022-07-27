FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

GİRESUNSPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Muhammed Gümüşkaya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhammed Gümüşkaya'nın durumuyla ilgili ise henüz bir netlik yok.