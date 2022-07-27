Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'nın yeni rotası netleşiyor. Karadeniz temsilcisinin yeniden kadrosuna katmak istediği genç yıldız için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İşte Muhammed Gümüşkaya'nın yeni adresi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:17
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Karadeniz temsilcisinin başkanı tarafından da doğrulanan görüşmeler neticesinde Muhammed Gümüşkaya'nın tekrar Giresunspor'a gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

YENİ ROTASI İZMİR

Ancak Muhammed Gümüşkaya'nın Giresunspor'a transferi son dakikada yatacak gibi görünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Sabah'ın haberine göre Göztepe, oyuncuyu kiralamak üzere.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Rasmus Ankersen'in Göztepe'yi satın almasının ardından ciddi bir yapılanmaya giren Göztepe, transferde sona geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

HAZIRLIK MAÇLARINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Genç yıldız Fenerbahçe'nin yeni sezon kampındaki hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekenmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Muhammed, Dinamo Kiev maçında kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

BELÇİKA'DAN TALİP ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya'ya Belçika'dan da talip çıkmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

KVC Westerlo, Muhammed Gümüşkaya için harekete geçmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Belçika temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

GİRESUNSPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Muhammed Gümüşkaya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhammed Gümüşkaya'nın durumuyla ilgili ise henüz bir netlik yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Muhammed Gümüşkaya'dan ters köşe! Süper Lig derken...

Fenerbahçe tarafının ne karar vereceği belli değil. Bu oyuncularla ilgili önümüzdeki hafta takımlarının kararlarını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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