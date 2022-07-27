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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem Avrupa'da başarı kovalayacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Yapılan transferlerin ardından tam 8 isim ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:59
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçıyla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre gidecek-gelecek isimler belirleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Şu ana kadar yaptığı takviyelerle transferin hızlı takımlarından olan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Hedefteki yıldızlara birer birer imza attıran Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumları netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Birçok futbolcusuna teklif yağan sarı-lacivertliler de ayrılıklar peş peşe yaşanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

LEMOS

2020'de transfer edilen Lemos, geçen yıl Belçika temsilcisi Beerschot'a forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

26 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Uruguaylı ismin Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

MEYER

Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Meyer, sarı-lacivertlilerde istenen performansı gösteremedi..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Süper Lig'de sadece 5 maça çıkabilen Alman futbolcu, devre arasında Midtylland'a kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

2023'e kadar F.Bahçe'de mukavelesi bulunan 26 yaşındaki isimle devam edilmesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

CAULKER

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacının 11 yıl sonra eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

31 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı Championship ekiplerinden Bristol City istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Deneyimli stoper 2010-11 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

PELKAS

Jesus'un gözüne giremeyen Dimitris Pelkas, Hull City yolunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Yunanistan'dan Sportime'ın iddiasına göre, İngiliz ekibi bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

TISSERAND

Serie A ekiplerinden Udinese, Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve UEFA'ya verilen listede yer almayan Tisserand için Udinese'nin 3 milyon Euro teklif yaptığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise henüz belli değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

ZAJC

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusunda Torino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelen 8 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul ettiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

BERISHA

King'in ardından forvette de görev alabilen Pedro'nun transferi ve kadroda Serdar Dursun'un da bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için Berisha ayrılma kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alman forvet Mergim Berisha için yeni bir talip ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Daha önce önce Alman ekiplerinden Mainz ve Stuttgart'ın talip olduğu Mergim Berisha için Fenerbahçe, Stuttgart'ın Berisha'yı kiralamak için yaptığı şartları kabul etmedi. Fenerbahçe, zorunlu satın alma maddesi de istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Mainz ve Stuttgart'ın dışında yeni bir talibi çıkan Mergim Berisha'yı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile resmen görüşmelere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

SAMATTA

Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Samatta, F.Bahçe'nin golcü ihtiyacını karşılayamadı..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

Geçen sezon Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı forvet, burada 27 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu

29 yaşındaki isim 5 gol, 4 asistlik performans gösterirken; 2024'te mukavelesi sona eriyor.

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