FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin transferini! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığnı KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Euro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





KIM MIN-JAE KİMDİR?

Kim Min-Jae, 15 Kasım 1996 yılında Güney Kore'nin Tongyeong kentinde dünyaya geldi. Yeoncho MS, Suwon THS, Yonsei Univ., Gyeongju KHNP, Jeonbuk Hyundai ve Beijing Guoan forması giyen Kim Min-Jae, 2021 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Güney Koreli stoper, 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...