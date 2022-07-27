Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında tartışılan pozisyon! Joshua King'in golü geçersiz sayıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, üst üste ataklarla Ukrayna ekibine zor anlar yaşattı.
Müsabakanın 10. dakikasında Dinamo Kiev savunmasının arkasına sarkan Enner Valencia, ikili mücadele sonrasında topu kazandı ve attığı pasla Joshua King'e golü attırdı.
Ancak karşılaşmanın İtalyan hakemi Irrati, Enner Valencia'nın topu kaparken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
İşte o pozisyon...
Görüntüler Exxen'den alınmıştır