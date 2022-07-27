Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI izle! FB D. Kiev maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, 2. Tur ön eleme rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.

İki takım Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bu aşamada da bozulmazsa mücadele penaltı atışlarına gidecek.







FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geldiği mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

TURU ATLARSA RAKİP STURM GRAZ

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2. Tur'da D. Kiev'i elemeyi başarırsa 3. Tur'da Sturm Graz'ın rakibi olacak. Ardından Play-off aşamasındaki rakibini bekleyecek.

Sarı-lacivertliler Kiev'i geçip Sturm Graz'a elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

AVRUPA'DA 242. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıktı. Kanarya 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Rakip ağları 301 defa sarsarken kalesinde ise 354 gol gördü. Kupa 1'de ise 34. eleme maçına çıktı. 33 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi aldı.