Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI izle! FB D. Kiev maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI izle! FB D. Kiev maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, saha ve seyircisinin desteğiyle kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp adını 3. Tur’a yazdırmak istiyor. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:53
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI izle! FB D. Kiev maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, 2. Tur ön eleme rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.

İki takım Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bu aşamada da bozulmazsa mücadele penaltı atışlarına gidecek.


FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geldiği mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

TURU ATLARSA RAKİP STURM GRAZ
Temsilcimiz Fenerbahçe, 2. Tur'da D. Kiev'i elemeyi başarırsa 3. Tur'da Sturm Graz'ın rakibi olacak. Ardından Play-off aşamasındaki rakibini bekleyecek.

Sarı-lacivertliler Kiev'i geçip Sturm Graz'a elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

AVRUPA'DA 242. RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıktı. Kanarya 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Rakip ağları 301 defa sarsarken kalesinde ise 354 gol gördü. Kupa 1'de ise 34. eleme maçına çıktı. 33 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

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