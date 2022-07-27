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FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? FB maçı muhtemel 11’leri ve saati!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ukraynalı ekip Dinamo Kiev’i ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken; 27 Temmuz Çarşamba akşamı oynayacağı maçtan galip ayrılmak istiyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev ile ne zaman mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe – Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe – Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilenler ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri haberimizde….

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? FB maçı muhtemel 11’leri ve saati!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan doruğa çıkacak ve temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev kozlarını rövanş maçında paylaşacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0 tamamlandığından, evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak Sarı Lacivertli ekibin performansı nefes kesecek. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilen detaylar Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

👉Altay Bayındır

👉Bright Osayi-Samuel

👉Marcel Tisserand

👉Attila Szalai

👉Ferdi Kadıoğlu

👉Willian Arao

👉İsmail Yüksek

👉İrfan Can Kahveci

👉Diego Rossi

👉Joshua King

👉Enner Valencia

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

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