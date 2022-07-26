TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve büyük umutlar beslenen Ömer Faruk Beyaz sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılma kararı almıştı.
Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve büyük umutlar beslenen Ömer Faruk Beyaz sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılma kararı almıştı.
Teknik direktör Tahir Karapınar döneminde A Takım'la idmanlara çıkan hatta Kadıköy'de Emre Belözoğlu'nun son maçında oyuna girip kaptanlık pazubandı takan genç futbolcu, sözleşmesi biter bitmez Alman takımı Stuttgart'a imza atmıştı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Bedelsiz olarak Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, istediği forma şansını Bundesliga'da bulamadı.
Ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi.
Yeni sezonda da forma şansı bulamayacak olan Ömer Faruk Beyaz takımdan ayrılıyor.
Genç futbolcu Bundesliga 2.ligi ekiplerinden FC. Magdeburg'a kiralık gitmek üzere.
ARADIĞINI BULAMADI
Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi.
Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabildi.
Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.
OLAYLI AYRILMIŞTI
Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında "Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok.
Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez." ifadelerini kullanmıştı.
ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?
Ömer Faruk Beyaz 2013 yılında dahil olduğu Fenerbahçe'nin altyapısında futbol kariyerine başladı.
1,71 metre boyundaki Ömer Faruk Beyaz on numara yani orta saha pozisyonunda oynayan bir futbolcudur.
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de oyun yönettiği dönemde, Beyaz Çaykur Rizespor ile maça çıkan Fenerbahçe kadrosunda yer almıştır.
Belözoğlu kendisine kaptanlık pazubandını vermiştir.
Böylelikle Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olmuştur.