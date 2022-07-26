Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen ve sarı-lacivertlilerin büyük umutlar beslediği Ömer Faruk Beyaz, şok bir ayrılık kararı ile Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Bundesliga'da 4 maçta sadece 68 dakika süre alan Ömer Faruk'un yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:18
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve büyük umutlar beslenen Ömer Faruk Beyaz sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılma kararı almıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Tahir Karapınar döneminde A Takım'la idmanlara çıkan hatta Kadıköy'de Emre Belözoğlu'nun son maçında oyuna girip kaptanlık pazubandı takan genç futbolcu, sözleşmesi biter bitmez Alman takımı Stuttgart'a imza atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Bedelsiz olarak Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, istediği forma şansını Bundesliga'da bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Yeni sezonda da forma şansı bulamayacak olan Ömer Faruk Beyaz takımdan ayrılıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Genç futbolcu Bundesliga 2.ligi ekiplerinden FC. Magdeburg'a kiralık gitmek üzere.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

ARADIĞINI BULAMADI

Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

OLAYLI AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında "Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz 2013 yılında dahil olduğu Fenerbahçe'nin altyapısında futbol kariyerine başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

1,71 metre boyundaki Ömer Faruk Beyaz on numara yani orta saha pozisyonunda oynayan bir futbolcudur.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de oyun yönettiği dönemde, Beyaz Çaykur Rizespor ile maça çıkan Fenerbahçe kadrosunda yer almıştır.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Belözoğlu kendisine kaptanlık pazubandını vermiştir.

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