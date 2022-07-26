Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldız Gustova Henrique İstanbul'a geliyor!

Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Flamengo forması giyen Gustavo Henrigue ile anlaşma sağlamıştı.

Yıldız futbolcu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Gustavo Henrique sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Flamengo'ya iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Sarı lacivertli kulübün, Gustavo Henrique'nin 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ilk yarısını transferden hemen sonra, kalan yarısını ise Ocak 2023'te ödeyeceği kaydedildi.

JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique'nin transferi için menajeriyle video konferans yöntemiyle görüşülmüştü. Yapılan görüşmeler olumlu neticelenince Transfer imza aşamasına gelmişti.