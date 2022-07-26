Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi!

SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberi: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, stoper bölgesinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı. Brezilya Ligi ekibi Flamengo'dan kadroya katılan Henrique, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 18:21 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 18:51
SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe yeni stoperine kavuştu. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin İtalyan devi Napoli ile anlaşması üzerine bu bölgeye takviye yaptı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Gustavo Henrique'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?
24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 196 cm boyundadır. Stoper mevkisinde oynayan Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır.

Uzun yıllar Santos forması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur.

Flamengo formasıyla toplam 83 maçta forma giyen Gustavo Henrique, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Aşk bombası! Gökhan Alkan'dan ayrılan Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırdı!
Doktor bu ne! Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı
Denis Suarez için istenen rakam belli oldu
Jorge Jesus açıkladı! "Arda, King ve Osayi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
HEMŞİRELİK TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Keny'ye Demba Ba benzetmesi! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Keny'ye Demba Ba benzetmesi! 18:45
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 18:21
Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle! Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle! 18:15
Antalyaspor Paderborn'a mağlup Antalyaspor Paderborn'a mağlup 18:01
⚽ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE ⚽ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 16:45
Antalyaspor'dan tatsız prova! Antalyaspor'dan tatsız prova! 16:35
Daha Eski
F.Bahçe transferi açıkladı! Prensip anlaşması... F.Bahçe transferi açıkladı! Prensip anlaşması... 16:18
Denis Suarez için istenen rakam belli oldu Denis Suarez için istenen rakam belli oldu 15:55
Bayern'den 28.5 milyon euro'luk transfer! Bayern'den 28.5 milyon euro'luk transfer! 15:52
Beşiktaş Efe Tahmaz'ı renklerine bağladı Beşiktaş Efe Tahmaz'ı renklerine bağladı 15:13
⚽Alaves - Beşiktaş maçı canlı izle ⚽Alaves - Beşiktaş maçı canlı izle 15:11
Jorge Jesus açıkladı! "Arda, King ve Osayi..." Jorge Jesus açıkladı! "Arda, King ve Osayi..." 15:01