SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe yeni stoperine kavuştu. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin İtalyan devi Napoli ile anlaşması üzerine bu bölgeye takviye yaptı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Gustavo Henrique'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 196 cm boyundadır. Stoper mevkisinde oynayan Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır.



Uzun yıllar Santos forması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur.

Flamengo formasıyla toplam 83 maçta forma giyen Gustavo Henrique, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.