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Kadroya tur ayarı

Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında kadroda ufak çaplı revizyona hazırlanıyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Kadroya tur ayarı

Serdar Aziz'in yokluğunda savunmada Szalai'nin yanında Tisserand yer alacak. İlk maçta hazır görüntü vermeyen Joshua King'in yerine ise Serdar Dursun'un forma giymesi bekleniyor. Aynı şekilde Polonya'da vasat kalan İrfan'ın kulübeye çekilerek, Lincoln'ün oynaması gündemde... Hedef, turu geçip Devler Ligi'nde 3. ön elemeye kalmak.


'Herkesin babasıyım'
JESUS, oyunculara kısa sürede kendisini sevdirdi. Emre Mor, önceki gün yapılan ortak doğum günü kutlamasında Portekizli hocaya, "Baba" diye seslendi. Jesus ise araya girip, "Herkesin babası" diye düzeltti. Takımdaki aile havası taraftar+yönetimi umutlandırıyor.


Statta prova
SARI-lacivertliler hazırlıklarını sürdürdü. Ülker Stadı'nda yapılan dünkü idman dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildi. Son idman bugün. Antrenmandan önce teknik direktör Jorge Jesus ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.


Kapalı gişe
Dinamo Kiev maçının biletleri tükendi. Dün genel satışa açılan elde kalan son biletler taraftarlar tarafından kısa süre içinde kapışıldı. Yarın akşam Ülker Stadı yine kapalı gişe olacak. İtalyan hakem Irrati'nin yöneteceği mücadele saat 20.00'den itibaren Exxen TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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