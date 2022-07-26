FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Gustavo Henrique için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir.

Bilgilendirme



Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/7uZX65eRFf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 26, 2022

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 196 cm boyundadır. Stoper mevkisinde oynayan Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır. Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur.