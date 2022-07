Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev maçı öncesi dikkat çeken açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve kaleci Altay Bayındır, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında Jesus, bir maç değerlendirmesiyle sözlerine başladı. Jesus, "Bugün eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha net fikirleri var. Ben kendilerini tanıyordum. İlk maçta onlara bizim kalitemizi gösterdik ve onları şaşırttık. Rakibimiz kontra ataklarda etkili. Üst düzey oyuncuları var. Yarınki maç zor bir maç olacak ama umarım oyuncularımız gününde olur ve biz de turu geçen taraf oluruz. 5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz, düzeltmek istediğimiz şeyler var. Kurada karşımıza sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım çıktı. Umarım yarınki maç bizim için güzel geçer" ifadelerini kullandı.



"ARDA, KING VE OSAYI'NİN DURUMLARINA BAKACAĞIZ"



Bugün bir antrenman daha yapacaklarını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hafta içinde birçok sıkıntı yaşadık. Arda Güler, Joshua King ve Bright Osayi-Samuel... Oyuncularımızın durumuna bakacağız ve ona göre kadromuzu belirleyeceğiz" diye konuştu.



"İLK MAÇTA KİEV'İ ŞAŞIRTTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun ilk maçın ardından "Artık Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz" dediğini belirten Jesus "Bu da gayet normal. İlk maçta onları defansif orgaziasyon olarak şaşırttığımızı düşünüyorum. Her hocanın maç sırasında uyguladığı farklı stratejileri vardır. Yarın da biz maçın gidişatına bakacağız ve maç içerisinde stratejilerimizi uygulamaya çalışacağız" dedi.



"DİNAMO KİEV DEFANSİF ANLAMDA ÇOK İYİ BİR TAKIM"



Dinamo Kiev ile oynadıklarını ilk maçta girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "3 tane net pozisyonumuz vardı. Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynamıştık. Gruptaki tüm takımlar onlara karşı zorlandı. Yarın ofansif anlamda problemler yaşarsak buradaki asıl sebep onların savunmasının iyi olması olacak."



"YARIN DAHA FAZLA FAUL YAPMALARI GEREK"



Jesus son olarak Dinamo Kiev'in ilk maçta çok faul yapmasıyla ilgili gelen soruya, "Yarın 30-40 isterlerse 50 faul yapsınlar, bu bizim için iyi bir sinyal. Çünkü bu ofansif olarak bizim iyi olduğumuzu gösteriyor. Yarın daha fazla faul yapmaları gerekiyor" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

ALTAY BAYINDIR: YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ



Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ise "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Her maç önemli, yarın da bunlardan bir tanesini yaşayacağız. İyi çalışıyoruz, hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah antrenmandakileri yarın sahaya yansıtarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



"POZİSYONLARI GOLE ÇEVİREBİLSEYDİK DAHA İYİ BİR AVANTAJ YAKALAYABİLİRDİK"



İlk maçta kazanmaya yakın olan tarafın kendileri olduğunu belirten Bayındır, "İlk maç 0-0 bitmişti. Kazanmaya daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik, daha iyi bir avantajla yarın maça çıkabilirdik. Yarın kazandığımız takdirde yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, hocamız da bize doğru olanları anlatıyor. Sağlıklı bir şekilde çalıştıklarımızı sahaya yansıtabilirsek, yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Taraftarları karşısında sezonun ilk maçına çıktıklarını hatırlatan Altay, "İçeride oynayacağımız ilk maç. Biz de taraftarlarımız gibi heyecanlıyız. Onların bize verdiği enerjiyi kullanacağız" diye konuştu.



"HER MAÇTA KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"



Maç kazanmanın en önemli şey olduğunu dile getiren Altay Bayındır, "Maç kazanmak gerekiyor. Kazanmak için iyi mücadele etmek gerekiyor. Biraz şans da olması gerekiyor, topun kaleye girmesi gerekiyor. Yarın konsantre şekilde sahaya çıkıp kazanmaya çalışacağız. Şanlı formayı ve armayı sırtımıza geçirdiğimiz her maçta kazanmak için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"HOCAMIZ TECRÜBELERİNİ BABACAN BİR ŞEKİLDE BİZLERE YANSITMAYA ÇALIŞIYOR"



Teknik direktör Jorge Jesus'un dünya çapında bir isim olduğunun altını çizen Altay Bayındır, şunları kaydetti: "Kendi tecrübelerini babacan bir şekilde bizlere yansıtmaya çalışıyor. Bizler de futbolcular olarak saygılı bir şekilde çalışmalarda elimizden geleni yapıyoruz. Konsantrasyon çok önemli yarın. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtırsak, yarın kazanacağız. Hocamızın tecrübeleri bizim için çok iyi bir şans. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Güzel bir aile ortamımız var."



"HERKESİN FARKLI MEZİYETLERİ VAR"



Takımdaki herkesin çok değerli olduğunu belirten Altay, "Herkesin farklı meziyetleri var. Sahaya çıktıktan sonra kimin oynadığı önemli değil. Birlikte mücadele veriyoruz. Ne olursa olsun profesyonel futbolcuyuz. Sakatlıklar da olabilir. Üzücü tabii ki Serdar ağabeyin sakatlanması. Kim varsa oynayacağız, mücadele edeceğiz. Herkesin kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Umarım herkes yarın üzerine düşeni gösterir ve güzel bir sonuçla sahadan ayrılırız" diyerek sözlerini noktaladı.