Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Jorge Jesus kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 10:14 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 10:36
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

AVRUPA KUPALARINDA 242. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

KUPA 1'DE 34. ELEME MAÇI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

SERDAR AZİZ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

SAVUNMA SIKINTISI

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

ALTAY BAYINDIR

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

BRIGHT OSAYI SAMUEL

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

MARCEL TISSERAND

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

ATTILA SZALAI

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

WILLIAN ARAO

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus'un imha planı hazır! İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

DIEGO ROSSI

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