FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

ENDER BİLGİN - FENERBAHÇE RESMEN SAHNEDE
İlk resmi maçlar kolay değildir.
ENDER BİLGİN - FENERBAHÇE RESMEN SAHNEDE
İlk resmi maçlar kolay değildir.
Klişe bir yaklaşımla takımların henüz hazır olmadığı gerçeğini özneye taşımayacağım.
Rakip ne derece hazırsa, sen de o kadar hazır olmak durumundasın.
İdeal futbol için erken olduğunu zaten cümle alem biliyor.
Ama görünen bazı gerçekler var.
Örneğin; Joshua King maç ritmi açısından ciddi anlamda eksik görünüyor.
Bir deplasman oyunu için İsmail ve Arao ikilisi kabul edilebilir olsa da, ikisinin birden rakip ceza sahasına yaklaşmaması ofansif üretkenliği eksik bırakıyor.
Bu anlamda gözler, söz konusu pozisyonlardan birinde oyunun iki yönünü de oynayabilecek bir isim arıyor.
Jesus için öndeki baskı önemli.
Bu baskı aşılırsa, arkaya atılan uzun topların tehlike oluşturmaması gerek.
Ya arada boşluk bırakmadan savunma da ileri çıkacak, ya da iki hat arasında oluşan boşluktaki ribauntları ön liberonuz toplayacak.
Bunun çözümü zaman içinde gelişecektir.
Yeni transferler hakkında karar vermek için de biraz daha zaman gerekli.
Ama King yerine Serdar Dursun ve orta sahadaki Zajc ya da Mert Hakan değişikliğiyle başlanacak D. Kiev rövanşında turun Fenerbahçe'ye daha yakın olacağını söylemek kehanette bulunmak olmaz.