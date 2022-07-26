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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi görüşlerini paylaşan Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Fenerbahçeli o yıldızla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 08:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

ENDER BİLGİN - FENERBAHÇE RESMEN SAHNEDE

İlk resmi maçlar kolay değildir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Klişe bir yaklaşımla takımların henüz hazır olmadığı gerçeğini özneye taşımayacağım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Rakip ne derece hazırsa, sen de o kadar hazır olmak durumundasın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

İdeal futbol için erken olduğunu zaten cümle alem biliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Ama görünen bazı gerçekler var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Örneğin; Joshua King maç ritmi açısından ciddi anlamda eksik görünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Bir deplasman oyunu için İsmail ve Arao ikilisi kabul edilebilir olsa da, ikisinin birden rakip ceza sahasına yaklaşmaması ofansif üretkenliği eksik bırakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Bu anlamda gözler, söz konusu pozisyonlardan birinde oyunun iki yönünü de oynayabilecek bir isim arıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Jesus için öndeki baskı önemli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Bu baskı aşılırsa, arkaya atılan uzun topların tehlike oluşturmaması gerek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Ya arada boşluk bırakmadan savunma da ileri çıkacak, ya da iki hat arasında oluşan boşluktaki ribauntları ön liberonuz toplayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Bunun çözümü zaman içinde gelişecektir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Yeni transferler hakkında karar vermek için de biraz daha zaman gerekli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Fenerbahçe yorumu! "Ciddi anlamda eksik..."

Ama King yerine Serdar Dursun ve orta sahadaki Zajc ya da Mert Hakan değişikliğiyle başlanacak D. Kiev rövanşında turun Fenerbahçe'ye daha yakın olacağını söylemek kehanette bulunmak olmaz.

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