Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev kozlarını rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0 tamamlanmıştı ve heyecan ikinci maçta dozunu artırdı. Maçın oynanacağı tarih ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak edilirken; Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilen detaylar Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri haberimizde...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

👉Altay Bayındır

👉Bright Osayi-Samuel

👉Marcel Tisserand

👉Attila Szalai

👉Ferdi Kadıoğlu

👉Willian Arao

👉İsmail Yüksek

👉İrfan Can Kahveci

👉Diego Rossi

👉Joshua King

👉Enner Valencia

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

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