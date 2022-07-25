Pelkas kulüp arıyor

Jesus'un oyun planında yer bulması zor görülen Dimitris Pelkas için de ayrılık çanları çalıyor... Yunan oyuncunun, forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp aramaya başladığı bildirildi. Hull City ile anılan Pelkas'ın Rus, İtalyan ve Yunan ekipleri ile de temasta olduğu öğrenildi.
Jesus'un oyun planında yer bulması zor görülen Dimitris Pelkas için de ayrılık çanları çalıyor... Yunan oyuncunun, forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp aramaya başladığı bildirildi. Hull City ile anılan Pelkas'ın Rus, İtalyan ve Yunan ekipleri ile de temasta olduğu öğrenildi.