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Luiz Gustavo gitti

Kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha, Al Nassr takımına transfer oldu. F.Bahçe bonservis bedeli almayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Luiz Gustavo gitti
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile prensip anlaşmasına varan Luiz Gustavo'ya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması için izin verildiğini açıkladı. Al Nassr Kulübü de 35 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödemeyeceğini duyurdu... 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile 3 sezonda 97 maça çıkıp, 5 kez fileleri havalandırdı. Gustavo, 3 milyon euro'yu aşan yıllık ücretiyle takımda en çok kazanan isimler arasında yer alıyordu. Sambacının oğlu Milan Marx Dias önceki gün sosyal medya hesabından 'hoşçakal' yazarak ayrılık sinyalini vermişti.
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