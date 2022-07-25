Luiz Gustavo gitti

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile prensip anlaşmasına varan Luiz Gustavo'ya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması için izin verildiğini açıkladı. Al Nassr Kulübü de 35 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödemeyeceğini duyurdu... 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile 3 sezonda 97 maça çıkıp, 5 kez fileleri havalandırdı. Gustavo, 3 milyon euro'yu aşan yıllık ücretiyle takımda en çok kazanan isimler arasında yer alıyordu. Sambacının oğlu Milan Marx Dias önceki gün sosyal medya hesabından 'hoşçakal' yazarak ayrılık sinyalini vermişti.