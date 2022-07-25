İtalyan Irrati yönetecek

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. 4. hakem ise Gianluca Manganiello olacak.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. 4. hakem ise Gianluca Manganiello olacak.