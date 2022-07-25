Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte gözler bir yandan yapılacak transferlere çevrilirken öte yandan bir diğer gündem ise takımdan ayrılacaklar. Kanarya'da büyük temizlik devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Sarı lacivertli ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparken gözler bir yandan da takımdan ayrılacaklarda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Öte yandan sarı lacivertliler, gönderdiği oyuncularla bütçesini rahatlatmaya da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Son olarak Luiz Gustavo ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Yeni sezon öncesinde Allahyar, Ozan Tufan, Mesut gibi isimleri gönderen Fenerbahçe, Samatta ve Berisha'nın da kulüp bulması için büyük baskı yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Takvim'in haberine göre; iki oyuncuyla da yolların ayrılması durumunda maaş bütçesinde 13 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Kanarya Allahyar'ın satışından 4.5 milyon Euro, Ozan'ın satışından 3 milyon Euro kazandı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Yeni sezon öncesi yabancı oyuncularıyla yollarını ayırıp kontenjanda yer açmak isteyen Fener transfer için kaynak oluşturmuş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Şu anda kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Kim Min Jae'nin transferi ile bu sayı 19'a düşecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni stoperi İstanbul'a geliyor!
F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
E- OKUL GİRİŞ | E OKUL VBS LİSE TERCİH EKRANI
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut ve iddia Umut ve iddia 06:37
Fener'de büyük temizlik! İşte sıradaki yolcular... Fener'de büyük temizlik! İşte sıradaki yolcular... 00:10
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:07
Seferovic golle başladı! G.Saray Kasımpaşa'yı devirdi Seferovic golle başladı! G.Saray Kasımpaşa'yı devirdi 00:06
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer 00:06
G.Saray'da ayrılık kapıda! İşte Morutan'ın yeni adresi... G.Saray'da ayrılık kapıda! İşte Morutan'ın yeni adresi... 00:06
Daha Eski
Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası Fırtına'nın gündemindeydi! Flaş ayrılık iddiası 00:06
Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray... Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray... 00:06
F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! 00:06
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor F.Bahçe için İstanbul'a geliyor 00:06
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 00:05
Kanarya'nın genç golcüsüne talip var! Kanarya'nın genç golcüsüne talip var! 00:05