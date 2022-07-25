FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da büyük temizlik! Gözden çıkarılan isimler...

Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertli ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparken gözler bir yandan da takımdan ayrılacaklarda.
Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertli ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparken gözler bir yandan da takımdan ayrılacaklarda.
Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
Öte yandan sarı lacivertliler, gönderdiği oyuncularla bütçesini rahatlatmaya da devam ediyor.
Son olarak Luiz Gustavo ile yollar ayrıldı.
Yeni sezon öncesinde Allahyar, Ozan Tufan, Mesut gibi isimleri gönderen Fenerbahçe, Samatta ve Berisha'nın da kulüp bulması için büyük baskı yapıyor.
Takvim'in haberine göre; iki oyuncuyla da yolların ayrılması durumunda maaş bütçesinde 13 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak.
Kanarya Allahyar'ın satışından 4.5 milyon Euro, Ozan'ın satışından 3 milyon Euro kazandı...
Yeni sezon öncesi yabancı oyuncularıyla yollarını ayırıp kontenjanda yer açmak isteyen Fener transfer için kaynak oluşturmuş durumda.
Şu anda kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunuyor.
Kim Min Jae'nin transferi ile bu sayı 19'a düşecek.
Tisserand, Caulker, Lemos, Novak, Meyer, Pelkas, Berisha ve Samatta kadroda düşünülmeyen isimler...