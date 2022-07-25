Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına çıkacak. Polonya'da oynanan ilk maç 0-0 tamamlanmıştı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda tıklım tıklım tribünler önünde tur atlamayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:00
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı tarih, yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0 tamamlanmıştı. Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

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