F.Bahçe doğru adres

Joao Pedro, FBTV'de Günün Röportajı programına konuk oldu. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'de çok iyi karşılandıklarını söyleyerek, "Kulübün büyüklüğü, ne kadar istendiğimiz, şehrin güzelliğine bakınca ben ve ailem en doğru kararı vermişiz" dedi. Her zaman şampiyonluklar için oynayan bir takımda oynama hayali olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolu, "Geleli az bir süre oldu ama gördüm ki bu kulüpte çalışanlar, futbolcular, teknik ekip, herkes tek bir hedef için odaklanmış. Bu kulüp de bunu hak ediyor. Taraftarımızın desteği arkamızda olursa şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı.