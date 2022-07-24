TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Futbol Kulübü ile prensipte anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Al Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.

Luiz Gustavo, çubuklu forma ile toplamda 97 maça çıktı ve 5 gol atıp 3 asistlik performansla takımına katkı sağlamıştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI







