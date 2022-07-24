TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı.
Tecrübeli futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Futbol Kulübü ile prensipte anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Al Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.
Luiz Gustavo, çubuklu forma ile toplamda 97 maça çıktı ve 5 gol atıp 3 asistlik performansla takımına katkı sağlamıştı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2022
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/40zK7mILQh