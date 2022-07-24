Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken sarı lacivertlilerde stoper sıkıntısı yaşanıyor. Kim Min-jae'nin Napoli'ye transferi Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlıktan sonra Fenerbahçe rotasını savunma hattına çevirdi. Son olarak Lyon'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar'ı radarına aldı. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Stoper arayışlarını sürdüren yönetim, Lyon'un gözden çıkardığı genç yıldız için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Fransa Ligi'nin güçlü takımlarından Lyon'da forma giyen genç yetenek geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

21 yaşındaki stoperin transfer şatları Sarı-Kırmızılılar'a pahalıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Bunun üzerine Cenk Özkaçar Fenerbahçe'ye teklif edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Sarı-Lacivertliler genç stoperi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cenk, stoper bölgesi dışında sol bekte de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Kariyerinde 77 karşılaşmada forma giyen Cenk Özkaçar, 3 gol atma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Geride kalan sezonda Leuven'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 34 maçta forma giydi, 2 de gol attı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Başarılı futbolcu, 1 kez de A Milli Takım forması giydi. Cenk Özkaçar'ın da Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Stoper mevkinde oynayan Türk millî futbolcudur. Olympique Lyonnais'den kiralık olarak Pro League takımlarından Oud-Heverlee Leuven'de forma giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Cenk Özkaçar, futbola 8 Aralık 2011 tarihinde Bucaspor altyapısında başladı. 4 Ocak 2013 tarihinde Altınordu takımın altyapısına transfer oldu.

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