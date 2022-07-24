TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar sesleri...

Stoper arayışlarını sürdüren yönetim, Lyon'un gözden çıkardığı genç yıldız için harekete geçti.
Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar ile ilgileniyor.
Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de Cenk Özkaçar ile ilgileniyor.
Fransa Ligi'nin güçlü takımlarından Lyon'da forma giyen genç yetenek geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
21 yaşındaki stoperin transfer şatları Sarı-Kırmızılılar'a pahalıya geldi.
Bunun üzerine Cenk Özkaçar Fenerbahçe'ye teklif edildi.
Sarı-Lacivertliler genç stoperi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cenk, stoper bölgesi dışında sol bekte de görev yapabiliyor.
Kariyerinde 77 karşılaşmada forma giyen Cenk Özkaçar, 3 gol atma başarısı gösterdi.
Geride kalan sezonda Leuven'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 34 maçta forma giydi, 2 de gol attı.
Başarılı futbolcu, 1 kez de A Milli Takım forması giydi. Cenk Özkaçar'ın da Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
Stoper mevkinde oynayan Türk millî futbolcudur. Olympique Lyonnais'den kiralık olarak Pro League takımlarından Oud-Heverlee Leuven'de forma giymektedir.
Cenk Özkaçar, futbola 8 Aralık 2011 tarihinde Bucaspor altyapısında başladı. 4 Ocak 2013 tarihinde Altınordu takımın altyapısına transfer oldu.