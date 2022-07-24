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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın savunma hattında oyuncu eksiği bulunuyor. Kim'in ayrılışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı Jorge Jesus'u düşünüdürüyor. Yönetim ise stoper transferi için gaza bastı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Kanarya'da transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Kim'in ayrılışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı Portekizli antrenörü düşünüdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Jesus, savunmaya yapılacak olan takviyeye yoğunlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Yönetim ise stoper transferi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Kanarya'nın bu mevki için birçok adayı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Stoper adayları arasındaki Pablo Mari'nin Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Sarı-lacivertli yönetimin, Arsenal'e kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

28 yaşındaki İspanyol savunmacı, ocak ayında kiralık gittiği Udinese formasıyla Serie A'da 15 maçta 2 gole imza atmıştı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Öte yandan tecrübeli isme, İtalyan ekipleri Hellas Verona, Napoli ve Fiorentina'nın da ilgi duyduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Mari'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

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