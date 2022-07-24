FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pablo Mari için gaza bastı! Gözler Arsenal'da

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Kanarya'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Kanarya'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Kim'in ayrılışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı Portekizli antrenörü düşünüdürüyor.
Jesus, savunmaya yapılacak olan takviyeye yoğunlaştı.
Yönetim ise stoper transferi için kolları sıvadı.
Kanarya'nın bu mevki için birçok adayı bulunuyor.
Stoper adayları arasındaki Pablo Mari'nin Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bildirildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, Arsenal'e kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.
28 yaşındaki İspanyol savunmacı, ocak ayında kiralık gittiği Udinese formasıyla Serie A'da 15 maçta 2 gole imza atmıştı
Öte yandan tecrübeli isme, İtalyan ekipleri Hellas Verona, Napoli ve Fiorentina'nın da ilgi duyduğu kaydedildi.
Mari'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
28 yaşındaki İspanyol oyuncu milli takımda hiç görev almadı.
Pablo Mari geçtiğimiz sezon 18 maça çıktı.
Bu maçlarda 2 kez de gol sevinci yaşamayı başardı.