Kim imzaya kaldı

Napoli, Kim Min Jae ile 3+2 yıllığına anlaşmaya vardı. İtalyan basını, Güney Kore'li savunmacının sağlık kontrolünün ardından bugün ya da en genç yarın resmi imzayı atacağını bildirdi. Fenerbahçe iki taksitte 20 milyon euro alacak. Kim'in 42 milyon euro serbest kalma bedeli sözleşmenin ikinci yılında aktif olacak.
Napoli, Kim Min Jae ile 3+2 yıllığına anlaşmaya vardı. İtalyan basını, Güney Kore'li savunmacının sağlık kontrolünün ardından bugün ya da en genç yarın resmi imzayı atacağını bildirdi. Fenerbahçe iki taksitte 20 milyon euro alacak. Kim'in 42 milyon euro serbest kalma bedeli sözleşmenin ikinci yılında aktif olacak.