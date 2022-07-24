Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesi öncesi hazırlıklarına Can Bartu tesislerinde devam ediyor. Antrenmana sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:01
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen futbolcuların, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptığı aktarıldı. Pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

JORGE JESUS 68 YAŞINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, 68. yaşını kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün teknik direktörümüz Jorge Jesus'un doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, genç futbolcu Arda Güler'in, Jesus'un doğum gününü el öperek kutladığı bir video da kulüp tarafından paylaşıldı.

DİĞER
Son dakika: Real Madrid Barcelona maçında kavga çıktı! Las Vegas'ta ilk El Clasico...
SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in anne acısı! Kahreden haberin ardından Müjgan Ayvazoğlugil'in ölüm nedeni de ortaya çıktı meğer...
Beşiktaş'ta çifte takviye!
Hamsik'ten Şampiyonlar Ligi açıklamaları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kiev maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'de keyifli dakikalar!
AŞURE AYI NE ZAMAN?
İSTANBUL'A YAKIN DENİZE GİRİLECEK YERLER
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 15:40
Kiev maçının hakemi belli oldu Kiev maçının hakemi belli oldu 15:05
Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş çalışmalara katılmadı Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş çalışmalara katılmadı 15:00
Trabzonspor'dan Empoli maçı açıklaması Trabzonspor'dan Empoli maçı açıklaması 14:47
Westerlo - Cecle Brugge maçı saat kaçta? Westerlo - Cecle Brugge maçı saat kaçta? 14:31
Beşiktaş'a Kenan Karaman şoku Beşiktaş'a Kenan Karaman şoku 14:21
Daha Eski
Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 14:14
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! 14:01
Emrecan Uzunhan transfer sürecini anlattı! Emrecan Uzunhan transfer sürecini anlattı! 13:53
Hamsik'ten Şampiyonlar Ligi açıklamaları! Hamsik'ten Şampiyonlar Ligi açıklamaları! 13:22
Fenerbahçe'de keyifli dakikalar! Fenerbahçe'de keyifli dakikalar! 13:14
Beşiktaş'ta çifte takviye! Beşiktaş'ta çifte takviye! 12:58