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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Genç oyuncularını süre bulabilecekleri kulüplere kiralamak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Göztepe'nin Tiago Çukur'u kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 12:52 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 13:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde genç futbolcuların süre bulabilecekleri kulüplere kiralanması gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Bu takımların başında da Göztepe Kulübü geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin golcüsü için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

DHA'nın haberine göre sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil ettiği Tiago Çukur ile Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Kanarya'nın Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Tiago Çukur kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Ay-yıldızlı formayı da ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir'de Litvanya'yı ağırlayan milli takımımız maçı 2-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Tiago 84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Futbola PSCK altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

1.96 boyundaki santrfor, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Watford'a transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti.

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