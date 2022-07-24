FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Tiago Çukur'a talip var!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde genç futbolcuların süre bulabilecekleri kulüplere kiralanması gündemde.
Bu takımların başında da Göztepe Kulübü geliyor.
Yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin golcüsü için harekete geçti.
DHA'nın haberine göre sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil ettiği Tiago Çukur ile Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı belirtildi.
Kanarya'nın Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi.
Tiago Çukur kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilmişti.
Ay-yıldızlı formayı da ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giymişti.
UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir'de Litvanya'yı ağırlayan milli takımımız maçı 2-0 kazanmıştı.
Tiago 84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olmuştu.
TIAGO ÇUKUR KİMDİR?
Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi.
Futbola PSCK altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.
1.96 boyundaki santrfor, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Watford'a transfer oldu.
2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti.
A Milli Takım formasıyla 1 maça çıkan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.