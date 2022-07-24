FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Kadrosuna Willian Arao, Tiago Çukur, Joao Pedro, Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'u katan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.
Luiz Gustavo ile ayrılık resmen açıklanırken, yıldız futbolcu Kim Min-Jae'nin de transferinin bitmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.
Fransa ekibi Rennes ile bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Güney Koreli futbolcunun, pürüz çıktığı için transferi sonuçlanamamıştı.
Bu transfer tamamlanamayınca başarılı stoper için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girdi.
Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-jae'nin transferini bitirmeye yaklaştığı belirtildi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Güney Koreli futbolcu için flaş bir açıklama yaptı.
Napoli başkanı, 25 yaşındaki oyuncu için yaptığı açıklamada; "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz.
Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." ifadelerini kullandı
Kim Min-Jae'nin Napoli ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
İtalya ekibinin bu transferde Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Güney Koreli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içinde Roma'ya gitmesi ve ardından yeni takımına katılması bekleniyor.
Kim Min-Jae, çubuklu forma ile 39 maçta boy gösterdi.
Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen stoper, sarı-lacivertlilerde oynadığı maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun 14 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.