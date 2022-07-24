Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için sarı-lacivertlilerde idmanlara katılmayan Kim Min-Jae'de flaş bir gelişme yaşandı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis Güney Koreli futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Laurentiis, "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 09:56
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Fransa ekibi Rennes ile bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Güney Koreli futbolcunun, pürüz çıktığı için transferi sonuçlanamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Bu transfer tamamlanamayınca başarılı stoper için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-jae'nin transferini bitirmeye yaklaştığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Güney Koreli futbolcu için flaş bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Napoli başkanı, 25 yaşındaki oyuncu için yaptığı açıklamada; "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." ifadelerini kullandı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Kim Min-Jae'nin Napoli ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

İtalya ekibinin bu transferde Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Güney Koreli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içinde Roma'ya gitmesi ve ardından yeni takımına katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Kim Min-Jae, çubuklu forma ile 39 maçta boy gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen stoper, sarı-lacivertlilerde oynadığı maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması! İşte o sözler

Yıldız futbolcunun 14 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresi belli oldu! Sivasspor ve Fatih Karagümrük derken sürpriz…
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın bomba uçak anısı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti bu kez bakın ne anlattı: "Herkes ayıpladı"
F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu!
Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gustavo ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı
Kanarya'nın Plea'da rakipleri artıyor!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları Türkiye'den göründü!
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:41
El Clasico'da saha karıştı El Clasico'da saha karıştı 09:23
Fransa - Türkiye U20 maçı saat kaçta? Fransa - Türkiye U20 maçı saat kaçta? 09:14
Levante - Getafe maçı saat kaçta? Levante - Getafe maçı saat kaçta? 09:04
Espanyol - Lille maçı saat kaçta? Espanyol - Lille maçı saat kaçta? 08:56
Gustavo ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı Gustavo ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı 08:55
Daha Eski
El Clasico'nun galibi Barça! El Clasico'nun galibi Barça! 08:47
City Bayern Münih'i tek golle geçti City Bayern Münih'i tek golle geçti 08:41
F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! 01:14
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:09
G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam 01:00
Kartal'dan tatsız prova! Kartal'dan tatsız prova! 01:00