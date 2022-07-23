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Sahne bizim

Son transfer Joao Pedro, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslendi. "Sahne bizim" diyen Brezilyalı yıldız, "Formalarımızda taraftarlarımızın fotoğraflarının olacağını öğrendim. Bu beni çok heyecanlandırdı, bütün fotoğraflara bakacağım" ifadelerini kullandı. 3 yıllık imza atan Pedro, Fenerbahçe'de büyük işler yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Sahne bizim
Son transfer Joao Pedro, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslendi. "Sahne bizim" diyen Brezilyalı yıldız, "Formalarımızda taraftarlarımızın fotoğraflarının olacağını öğrendim. Bu beni çok heyecanlandırdı, bütün fotoğraflara bakacağım" ifadelerini kullandı. 3 yıllık imza atan Pedro, Fenerbahçe'de büyük işler yapacaklarını söyledi.
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