Son transfer Joao Pedro, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslendi. "Sahne bizim" diyen Brezilyalı yıldız, "Formalarımızda taraftarlarımızın fotoğraflarının olacağını öğrendim. Bu beni çok heyecanlandırdı, bütün fotoğraflara bakacağım" ifadelerini kullandı. 3 yıllık imza atan Pedro, Fenerbahçe'de büyük işler yapacaklarını söyledi.
Son transfer Joao Pedro, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslendi. "Sahne bizim" diyen Brezilyalı yıldız, "Formalarımızda taraftarlarımızın fotoğraflarının olacağını öğrendim. Bu beni çok heyecanlandırdı, bütün fotoğraflara bakacağım" ifadelerini kullandı. 3 yıllık imza atan Pedro, Fenerbahçe'de büyük işler yapacaklarını söyledi.