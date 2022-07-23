Nigel Davis F.Bahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'i renklerine kattı. 2018- 19'da Galatasaray'da oynayan 28 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Barcelona forması giydi. Katalan ekibiyle 37 EuroLeague karşılaşmasında boy gösteren Nigel Hayes- Davis, 6.6 sayı, 3.1 ribaund, 1.0 asist, 6.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.
Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'i renklerine kattı. 2018- 19'da Galatasaray'da oynayan 28 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Barcelona forması giydi. Katalan ekibiyle 37 EuroLeague karşılaşmasında boy gösteren Nigel Hayes- Davis, 6.6 sayı, 3.1 ribaund, 1.0 asist, 6.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.