Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Emre Mor'un bu takıma girmesinin takıma çok şeyler katacağının da altını çizerim, bu takımın kaleci Altay'ı ciddiyete sürükleyecek rekabetçi bir kaleciye daha ihtiyacı olduğunun da. Sonuç olarak Fenerbahçe bu turu geçer, hatta bir sonraki turu da!