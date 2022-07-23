Haberler Fenerbahçe Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Son dakika spor haberleri... Yeni sezon öncesi takımların son durumunu ve transferlerini değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, Fenerbahçe'den iki isme övgüler yağdırdı. Usta kalem Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 08:05
Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

HAKKI YALÇIN - ARKASI YARIN!

Dinamo Kiev karşısında izlediğimiz Fenerbahçe'nin iyi takım olma yolunda olduğunu söyleyebiliriz. Eksikleri gidermenin zaman gerektirdiğini de parantez için alarak.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Yeni transferlerin yargısı için henüz erken ama İstanbul'daki maçta başka bir Fenerbahçe göreceğimizin garantisi var. Pozitif potansiyele mahsuben!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Takımın manevi iskeleti sağlam. Hızlı adam çokluğu rakibin arkasına sarkacak golcüyü de yaratacaktır, ofansif zenginliğin rakip kale önünde yarattığı aksiyonlardaki son vuruş ustasını da.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Dinamo Kiev karşısındaki golsüzlük asla gol sorununu öne çıkarmadı ama orta alanda Crespo'nun mutlak ihtiyaç olduğu görüldü.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Takımdaki en yararlı oyuncular listesine Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu koyarım.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Emre Mor'un bu takıma girmesinin takıma çok şeyler katacağının da altını çizerim, bu takımın kaleci Altay'ı ciddiyete sürükleyecek rekabetçi bir kaleciye daha ihtiyacı olduğunun da. Sonuç olarak Fenerbahçe bu turu geçer, hatta bir sonraki turu da!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Ligde diğer takımların da güçlendiğini görüyoruz. Galatasaray ilginç transferler yapıyor. Büyük takımlar kötü sezonların ardından mutlaka bir patlama yaşar. Okan Buruk'un bu takıma vereceklerini de hesaba kattığım zaman ilginç bir Galatasaray gerçeği sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Geçen sezonun kiralık küheylanları da yabancı transferlerin üstünde sayılmalı. Özellikle Yunus Akgün'den bahsediyorum.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Beşiktaş'ın özel yabancıları kadar gençlik devrimi de ilgi çekici. Futbol bazen hayat oyunu olarak da kabul edilir ve takımlara hayat veren gençlik özne olduğu zaman umutlar da büyük olur.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Starlar sadece aranmaz bazen de yaratılır. Maden ocaklarının sırrı madeni bulmak kadar onları değerlendirmekte yatıyorsa, teknik adamlar "ustalık ve gençlik" arasındaki armoniyi yarattıkları zaman, ortaya seyrine doyum olmayan bir takım çıkabilir.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Trabzonspor'un inşası iki sezon önce başlamıştı ve yine lige hazır biçimde başlayacaklar. İsabetli transferlerin de takıma katacaklarını göz önüne aldığımız zaman, takımdaki imece ruhunun bu sezon da üst düzeyde olacağından şüphemiz yok.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Kazanmanın yolunu bulanlar, o yoldan çıkmayacak kadar istikrarlı takım olduklarını yine göstereceklerdir.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Ligde ilginç takımlar olacak. Karagümrük, Antalyaspor ve Konyaspor yaratıcı teknik adamlarıyla ve ilginç kadrolarıyla rakipler için sadece "labirent" olmayacak, iddialı bir takım kimliğine de bürünecekler. Ligin heyecan ve kalite açısından aşama kaydetmesi için böyle takımlara ihtiyacımız var.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Ama her şeyden önemlisi ne konuştuğu bilen yöneticilere ve teknik adamlara ihtiyacımız var. Her yere yapıştırılan sticker'lardan bıktığımızı işaret ederken, toplumun yeteri kadar elektrik yüklü olduğunu da beyan ederiz. Gidilecek yere varmak için koşmak, mücadele etmek ve adil olmak yeterli.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza büyük övgü!

Sezon öncesi sürekli olarak bunları niye mi yazıyorum? Çünkü kötü alışkanlıkların bu topraklarda terk edilmesinin ne kadar zor olduğunu da biliyorum, kaybetme zarafetini öğrenemeyenlerin hangi role soyunacaklarını da!

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'den sonra bir yıldız daha ayrılıyor! Yerine genç golcü geliyor...
İş insanı fena yakalandı! Sevgilisine aldığı hediyeleri yanlışlıkla eşine gönderince...
Beşiktaş'tan Cabral seferi!
Aslan'a Brezilyalı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hücum hattı şahlanacak! Hedefteki yıldızlar...
Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
POLİS ALIMI 2022 - BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki yıldıza övgüler yağdırdı! "En yararlı oyuncular..." İki yıldıza övgüler yağdırdı! "En yararlı oyuncular..." 08:04
Nwakaeme Hull City’e... Nwakaeme Hull City’e... 01:30
Yasin Göztepe’de Yasin Göztepe’de 01:28
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu 01:26
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:22
Babel'in yeni takımı belli oldu! Babel'in yeni takımı belli oldu! 00:19
Daha Eski
Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... 00:19
Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları 00:19
Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda 00:19
Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! 00:19
F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! 00:18
Vida'nın yeni takımı belli oldu! Vida'nın yeni takımı belli oldu! 00:18