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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Joao Pedro'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sol bek takviyesi için hedefini Felipe Jonatan olarak belirlemişti. Brezilyalı futbolcunun hocasından flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:48
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer operasyonlarına da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Sarı-lacivertliler son olarak Joao Pedro'yu renklerine bağladığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sol beke takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Bu doğrultuda gündemine Felipe Jonatan'ı alan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Santos'ta forma giyen Jonatan'ın hocası Lisca, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Santos Teknik Direktörü Lisca, sol bek Felipe Jonatan için gidişine yeşil ışık yaktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Lisca, oyuncusuyla ilgili şunları söyledi:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Felipe'nin Santos'ta kalmasını isterim, Fenerbahçe ile görüşmeler ne durumda bilmiyorum. İyi durumdaysa, kimseyi tutmayacağım...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

24 yaşındaki Jonatan, kanatta da oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

FELIPE JONATAN KİMDİR?

15 Şubat 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Profesyonel kariyerine Ceara'da başladı. Ardından 2019 yılında Santos FC'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Geride bıraktığımız sezon 19 karşılaşmada görev aldı.

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