FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Jonatan için hocasından açıklama geldi!

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer operasyonlarına da devam ediyor.
Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer operasyonlarına da devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Joao Pedro'yu renklerine bağladığını duyurmuştu.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sol beke takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda gündemine Felipe Jonatan'ı alan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.
Santos'ta forma giyen Jonatan'ın hocası Lisca, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Santos Teknik Direktörü Lisca, sol bek Felipe Jonatan için gidişine yeşil ışık yaktı.
Lisca, oyuncusuyla ilgili şunları söyledi:
Felipe'nin Santos'ta kalmasını isterim, Fenerbahçe ile görüşmeler ne durumda bilmiyorum. İyi durumdaysa, kimseyi tutmayacağım...
24 yaşındaki Jonatan, kanatta da oynuyor.
FELIPE JONATAN KİMDİR?
15 Şubat 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Ceara'da başladı. Ardından 2019 yılında Santos FC'ye transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezon 19 karşılaşmada görev aldı.
24 yaşındaki sol bek, 1.76 cm boyunda...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...
Felipe Jonatan'ın Santos ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.