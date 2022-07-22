Zajc yol ayrımında

Miha Zajc için Fiorentina ve Torino’nun ciddi olarak devrede olduğu bildirildi. İstenen teklifin gelmesi halinde Sloven orta sahanın ayrılığına izin verileceği belirtiliyor. 28 yaşındaki oyuncu, Kiev maçında yedek soyunmuştu. Zajc geçtiğimiz sezon F.Bahçe kariyerinde zirve yaparak ligi 9 gol+2 asistle tamamladı.
Miha Zajc için Fiorentina ve Torino'nun ciddi olarak devrede olduğu bildirildi. İstenen teklifin gelmesi halinde Sloven orta sahanın ayrılığına izin verileceği belirtiliyor. 28 yaşındaki oyuncu, Kiev maçında yedek soyunmuştu. Zajc geçtiğimiz sezon F.Bahçe kariyerinde zirve yaparak ligi 9 gol+2 asistle tamamladı.