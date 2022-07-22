SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz, ikinci yarı oyuna devam edememişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Geçmiş Olsun Serdar Aziz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 22, 2022
Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/O5oV3xdwt7