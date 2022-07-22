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SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Aziz...

Son dakika haberleri... FenerbahçeDinamo Kiev maçını sakatlığından dolayı yarıda bırakan Serdar Aziz için açıklama yayınladı. Başarılı oyuncuda 3. dereceden yırtık tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:22 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:35
SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz, ikinci yarı oyuna devam edememişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

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